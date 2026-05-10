موعد بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل الترم الثاني 2026

كتب : أحمد الجندي

03:53 م 10/05/2026

وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك اعتبارًا من غدٍ الاثنين، وفق الجداول التي أعلنتها المديريات التعليمية بكل محافظة، على أن تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 16 مايو الجاري.

المديريات التعليمية أصدرت تعليمات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تشمل جميع المراحل التعليمية (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية أصدرت تعليمات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

التزام الطلاب بالحضور في المواعيد المحددة وفق الجداول الرسمية

وشملت التعليمات ضرورة التزام الطلاب بالحضور في المواعيد المحددة وفق الجداول الرسمية، والالتزام بالزي المدرسي الكامل أثناء دخول اللجان، ومنع استخدام أو إظهار مستحضرات التجميل للبنات داخل المدرسة.

منع اصطحاب الحقائب داخل اللجان

كما شددت على ضرورة إحضار الأدوات الشخصية فقط مثل الأقلام والمسطرة والآلة الحاسبة عند الحاجة، مع منع اصطحاب الحقائب داخل اللجان، وكذلك حظر اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا داخل المدرسة أو اللجان.

وأكدت التعليمات أهمية الالتزام بقواعد وضوابط الامتحانات وتعليمات الكنترول، والحفاظ على الهدوء داخل اللجان، مع منع أي مظاهر للشغب أو الإخلال بالنظام طوال فترة الامتحانات.





