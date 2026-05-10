أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك اعتبارًا من غدٍ الاثنين، وفق الجداول التي أعلنتها المديريات التعليمية بكل محافظة، على أن تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 16 مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تشمل جميع المراحل التعليمية (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية أصدرت تعليمات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

وشملت التعليمات ضرورة التزام الطلاب بالحضور في المواعيد المحددة وفق الجداول الرسمية، والالتزام بالزي المدرسي الكامل أثناء دخول اللجان، ومنع استخدام أو إظهار مستحضرات التجميل للبنات داخل المدرسة.

كما شددت على ضرورة إحضار الأدوات الشخصية فقط مثل الأقلام والمسطرة والآلة الحاسبة عند الحاجة، مع منع اصطحاب الحقائب داخل اللجان، وكذلك حظر اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا داخل المدرسة أو اللجان.

وأكدت التعليمات أهمية الالتزام بقواعد وضوابط الامتحانات وتعليمات الكنترول، والحفاظ على الهدوء داخل اللجان، مع منع أي مظاهر للشغب أو الإخلال بالنظام طوال فترة الامتحانات.