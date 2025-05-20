كتب- أحمد الجندي:

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جهودها لدعم طلاب الشهادة الإعدادية، من خلال إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات تعليمية متميزة ومواكبة لمستجدات العملية التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن النماذج الاسترشادية التي يتم نشرها تهدف إلى دعم الطلاب وتعزيز جاهزيتهم للامتحانات النهائية، خاصة في ظل تطبيق نظام البوكليت، حيث تساعدهم هذه النماذج على فهم طبيعة الأسئلة والتدريب على إدارة الوقت أثناء الإجابة.

ودعت المديرية جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه النماذج المتاحة عبر المنصات الرسمية، مؤكدة استمرارها في دعم العملية التعليمية وتوفير كافة الأدوات اللازمة لنجاح الطلاب وتفوقهم

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