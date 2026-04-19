الصين تتحدى أمريكا وتنشر سفينة حربية في غرب المحيط الهادئ.. ماذا يحدث؟

كتب : د ب أ

08:35 م 19/04/2026

يسعى جيش التحرير الشعبي الصيني إلى التوغل خارج نطاق سلسلة من الجزر لإجراء تدريبات عسكرية نادرة، قد يُنظر إليها على أنها تحد لهيمنة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ.

وأفاد بيان صادر عن قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن تبحر مجموعة مهام بحرية تقودها سفينة حربية صينية من طراز052 دي باوتو، عبر قناة باشي، وهي نقطة تحكم بحرية حيوية ضمن ما يُعرف بسلسلة الجزر الأولى، وصولا إلى غرب المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشير مصطلح "سلسلة الجزر الأولى" إلى مجموعة من الأرخبيلات في المحيط الهادئ تضم حلفاء وشركاء للولايات المتحدة، من بينهم اليابان وتايوان والفلبين، وتشكل خطا دفاعيا رئيسيا يهدف إلى احتواء التوسع البحري الصيني.

وأفاد البيان بأن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار القدرات القتالية بعيدة المدى، مضيفا أنها تدريبات روتينية وليست موجهة إلى أي دولة أو جهة محددة.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان قيادة مسرح عمليات القطاع الشرقي لجيش التحرير الشعبي، أمس السبت، تنفيذ دوريات مشتركة لاختبار الجاهزية البحرية والجوية في بحر الصين الشرقي.

