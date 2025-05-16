تعليم القاهرة تواصل نشر نماذج استرشادية لمادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، في إطار حرصها على دعم الطلاب ومساعدتهم في الاستعداد الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت مدير المديرية أن الهدف من نشر هذه النماذج هو تدريب الطلاب على طبيعة أسئلة الامتحان بنظام البوكليت، بما يضمن رفع مستوى الاستعداد وتطوير قدرة الطلاب على التعامل مع ورقة الأسئلة بشكل منظم وفعّال، ما يساهم في تحقيق نتائج متميزة.

وأشارت إلى أن النماذج المنشورة تمثل نماذج محاكاة حقيقية لامتحان مادة العلوم، وتعد أداة تعليمية مهمة لتحسين الفهم والتقييم الذاتي لدى الطلاب، مؤكدة التزام المديرية باستمرار تقديم الدعم التعليمي حتى آخر لحظة قبل الامتحانات الرسمية.

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