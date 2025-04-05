"التعليم" تُعلن إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الإعدادية بنظام البوكليت عبر صفحات المديريات

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية للمديريات التعليمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا في إطار تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، وذلك تنفيذًا لقرار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق هذا النظام على طلاب الصف الثالث الإعدادي، بداية من امتحانات الترم الثاني لعام 2025

الجدير بالذكر، يعد نظام البوكليت بمثابة دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة خلال الامتحانات، وهو لا يتضمن تغييرًا في نمط الأسئلة، لكنه يساهم في تقليل فرص الغش داخل اللجان أو خارجها.

كيف يعمل نظام البوكليت؟

ويستند النظام إلى المواصفات التي يُعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي كانت سارية في السنوات السابقة.

التجارب السابقة لنظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية

هذا النظام كان قد تم تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات، كما تم تجربته في امتحانات الشهادة الإعدادية في الترم الأول بعدد من المحافظات، مثل الدقهلية وبورسعيد والبحيرة وأسوان والوادي الجديد، قبل أن يُعلن اليوم عن تعميمه في جميع المحافظات.

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