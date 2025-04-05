بالصور- تعليم أسيوط تناقش تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية



أسيوط - محمود عجمي:

عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، سلسلة اجتماعات اليوم السبت، مع مديري المدارس الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر للعام الدراسي 2024/2025.

في بداية اللقاء، أكد دسوقي على أهمية التعاون المستمر لضمان تحقيق أهداف التعليم وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وصحية، موجهاً الشكر للقيادات التعليمية على جهودهم في دعم وتطوير العملية التعليمية، ومشيداً بدورهم في تنفيذ سياسات الوزارة وتحسين جودة التعليم في المدارس، مع التأكيد على استمرار تطبيق القرارات الوزارية بكفاءة وفعالية.

وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية، ناقش دسوقي آليات تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات نهاية العام، موجهاً بسرعة تجهيز الامتحانات بهذا النظام.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس، موضحاً أن التشجير يلعب دوراً هاماً في توفير بيئة صحية للطلاب من خلال توفير الظل وإنتاج الأكسجين النقي، وموجهاً بالحفاظ على نظافة الفصول وصيانتها بعد الانتهاء من أعمال الدهان والتشجير وفق خطة زمنية واضحة.

وفي إطار تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس، أكد دسوقي على أهمية تشجيع الإدارات التعليمية على الاهتمام بجودة البيئة المدرسية من خلال إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل، مما يسهم في تحفيز الطلاب والمعلمين على تحسين مستوى المدارس والبيئة التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالكثافات الطلابية لأقل من 50 طالباً في الفصل وسد العجز في أعداد المعلمين، والالتزام بالآليات التي تم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي عند إعداد خطة العام الدراسي القادم.

كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي الحالي، والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشدداً على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية، وكذلك التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.

وأشار دسوقي إلى أهمية تنظيم لقاءات ثابتة مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية وتوزيع الشهادات، حيث ستكون هذه اللقاءات فرصة لمناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم وتعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، مما يساهم في تحسين البيئة التعليمية لصالح الطلاب.

وفي ختام اللقاء، استعرض وكيل الوزارة نظام البكالوريا، موجهاً بضرورة تعريف طلاب المرحلة الإعدادية بهذا النظام لنشر ثقافة واعية بينهم. وقدم الأستاذ الدكتور حمدي البيطار، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة أسيوط، شرحاً وافياً لنظام البكالوريا كبديل معتمد دولياً للنظام الحالي للثانوية العامة، يواكب التطور العالمي في مجال التعليم ويخفف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور.

حضر الاجتماعات محمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، والدكتورة أمال إسماعيل، مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، ومديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهو عموم المواد الأساسية.