داليا الحزاوي: عيد تحرير سيناء فرصة لتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الأبناء

كتب- أحمد الجندي:

وجهت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن في عيد تحرير سيناء، مؤكدة أن "شهدائنا ذكراهم باقية لا تغيب، فهم مصدر إلهام لشبابنا لاستكمال التضحية من أجل رفع شأن الوطن وازدهاره".

كما أشارت الحزاوي إلى أن عيد تحرير سيناء يظل يوماً خالداً ورمزاً للصمود والإرادة والتضحية. وأضافت أنه يُعد فرصة رائعة لزرع الانتماء الوطني في نفوس الأبناء وتعزيز شعورهم بالفخر والعزة.

وأكدت الحزاوي، على أهمية دور الأسرة في تعزيز هذا الانتماء خلال الاحتفالات الوطنية، مشيرة إلى ضرورة الحديث مع الأبناء عن أهمية الوطن وقيم التضحية والانتماء، وكذلك بذل الجهد في الدراسة لتحقيق النجاح وإعلاء شأن الوطن. وقالت: "مصر لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المجتهدين".

كما اقترحت الحزاوي تنظيم الأنشطة التي تدعم الانتماء الوطني، مثل رحلات إلى المتاحف والمزارات، مشاهدة الأفلام الوثائقية والأفلام الوطنية التي تُعرض بكثرة في الأعياد الوطنية، وزيارة النصب التذكارية التي تخلد ذكرى شهداء الوطن.

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