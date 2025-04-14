الحكومة تُعيد لقب الدكتور لوزير التعليم في جولته بالسعودية

كتب- أحمد الجندي:

أضافت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لقب الدكتور قبل اسم الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، في بيان حول زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد 6 ساعات من بيان آخر وصف الوزير بالـ "السيد"، دون لقب علمي.

وشارك الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، في جلسة حوارية تحت عنوان "تمكين التوافق مع سوق العمل وجاهزية القوى العاملة"، حيث استعرض الرؤية المصرية لمواءمة التعليم مع سوق العمل.

وجمعت الجلسة، عددًا من صانعي السياسات وخبراء التعليم وقادة القطاع الخاص من مختلف الدول، حيث شارك في الجلسة: لورا فريجنتي، الرئيسة التنفيذية، للشراكة العالمية من أجل التعليم، وليلى محمد موسى، وزيرة التربية والتعليم والتدريب المهني بدولة زنجبار، وأحمد الهنيداوي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، بمنظمة "أنقذوا الأطفال"، والدكتور إبراهيم سعد المعجل، الشريك المؤسس لشركة الخوارزمي القابضة بالمملكة العربية السعودية.