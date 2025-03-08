ضوابط امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات ستقتصر على الدروس التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الثاني، بدءًا من الأسبوع الأول وحتى بداية الأسبوع الخامس فقط ومشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد في المدارس خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس 2025.

ومن جانبه، أوضحت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان شهر مارس 2025 كما يلي:

- الالتزام بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، حيث يتم إجراء الامتحان في أجزاء المنهج الذي تم تدريسه في شهر فبراير 2025.

- يتم وضع الامتحان بمعرفة موجه أول المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس (الرسمي، الرسمي لغات، الخاص).

- يقوم موجه أول المادة بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية، يتم تسليمها للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس بحيث تحتوي كل مدرسة على ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

- مسؤولية تصوير الامتحانات تقع على الإدارة التعليمية.

- يتم عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة كاملة حسب الوزن النسبي لكل مادة، ولا يتم إجراء الامتحان في الفترة الأولى.

- أما الصفين الأول والثاني الابتدائي فيتم تقييمهم بواسطة معلم المادة داخل الحصة الدراسية، ويتم الاحتفاظ بجميع الأوراق الامتحانية وتجميعها في الكنترول المدرسي.

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