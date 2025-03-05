مدير تعليم الجيزة يجتمع بموجهي لجان الشهادة الإعدادية لمناقشة استعدادات امتحانات الترم الثاني

كتب- أحمد الجندي:

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موجهي عموم المواد ومسئولي المطبعة السرية بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، وذلك بمقر المديرية، في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية،

استعدادات الامتحانات

أوضح "عطية" خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل بجميع الضوابط والقرارات الوزارية لضمان سير الامتحانات في بيئة تسودها النزاهة والعدالة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الغش.

نظام الامتحانات والإجراءات الأمنية

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم وضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة، وتعبئة أوراق الأسئلة في مظاريف محكمة لا تفتح إلا داخل اللجنة تحت إشراف الملاحظين، مع ضرورة التوقيع على محضر الفتح مشدداً على ضرورة منع اصطحاب التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية دون أي مشكلات.

كما شدد "عطية" على أهمية تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة لضمان وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد، مع التأكيد على فتح المظاريف قبل بدء الامتحان بخمس دقائق فقط، ولفت إلى ضرورة أن يكون المعلمون المعنيون بتدريس المادة في يوم الامتحان احتياطيين.

الاستعانة بمعلمي المراحل المختلفة في أعمال الامتحانات

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلي أنه سيتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية للمشاركة في أعمال المراقبة داخل لجان الشهادة الإعدادية، كما ستتم الاستعانة بمعلمي المرحلة الابتدائية في أعمال الملاحظة وفقًا لبيانات إدارة الإحصاء بالمديرية، مع ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط القانونية للمشاركة في هذه الأعمال.

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