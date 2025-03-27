"أمور مصر ": ظاهرة الغش تحتاج لحلول جذرية.. وعقد امتحانات الثانوية في الجامعات خطوة

أكدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أن انتشار جروبات الغش على تطبيق "تليجرام" واستمرار ظاهرة الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، يمثلان خطراً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، و يهددان مستقبل المجتمع بأكمله.

وأوضحت " الحزاوي" في تصريحات صحفية لها، أن الطالب الذي يعتمد على الغش اليوم، قد يصبح مستقبلاً طبيباً أو مهندساً بلا ضمير، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات في مختلف المجالات.

فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات

أشادت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بالإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم هذا العام لمكافحة الغش، واعتبرت أن عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات قد يكون حلاً فعالًا لضبط اللجان الامتحانية، لكنها تساءلت عن مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة عمليًا، خاصة بالنسبة للطلاب المقيمين في المناطق النائية والريفية، الذين قد يواجهون مشقة في الوصول إلى مقار الجامعات، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأشارت إلى أن الوزارة يمكن أن تطبق هذا المقترح في المناطق التي تشهد انتشارًا لحالات الغش الجماعي، على أن يتم توفير وسائل انتقال مناسبة لنقل الطلاب إلى لجان الامتحانات بالجامعات.

مقترحات إضافية للقضاء على الغش

إلى جانب عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات، قدمت الحزاوي عددًا من الحلول الأخرى التي يمكن أن تساعد في الحد من ظاهرة الغش، من بينها:

- عودة نظام البوكليت: حيث إنه أكثر أمانًا من نظام "البابل شيت"، الذي يسهل عمليات الغش الإلكتروني.

- زيادة الأسئلة المقالية: إذ يصعب غشها مقارنة بأسئلة الاختيار من متعدد، كما يسهل اكتشاف حالات الغش من خلال مقارنة الإجابات بين الطلاب.

- استخدام أجهزة التشويش: لمنع تسريب الأسئلة عبر الهواتف المحمولة داخل اللجان.

- اختيار رؤساء اللجان والمراقبين بعناية: مع توفير الحماية لهم من أي محاولات اعتداء في حالة منع الغش داخل اللجان.

- تعزيز إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان، مع فرض عقوبات صارمة على أي تقصير في تطبيق الإجراءات.

- تفعيل كاميرات المراقبة داخل اللجان لضبط أي محاولات غش والتدخل الفوري لمنعها.

تضافر الجهود للقضاء على الظاهرة

شددت الحزاوي على أن القضاء على الغش في امتحانات الثانوية العامة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف، بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور والمراقبون ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن التصدي لهذه الظاهرة بات ضرورة لضمان مستقبل تعليمي أفضل في مصر.

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