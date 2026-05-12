أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لشغل وظائف معلمي اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية كلغة ثانية بالمرحلة الإعدادية، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2026 / 2027، ضمن خطة التوسع في تدريس اللغة اليابانية بالتعاون مع مؤسسة اليابان الثقافية، الشريك الرئيسي في تنفيذ هذا النموذج التعليمي.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وحددت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الحصول على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس، وإجادة اللغة اليابانية بمستوى لا يقل عن (N3) في اختبار الكفاءة أو ما يعادله، أو مستوى (B2) وفق الإطار الأوروبي المرجعي للغات (CEFR).



كما اشترطت الوزارة إجادة اللغة العربية بما يضمن القدرة على التواصل داخل البيئة المدرسية، إلى جانب امتلاك مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي، والقدرة على تقديم الدروس وفق فلسفة التعليم المعتمدة بالوزارة، مع الاستعداد لاكتساب تلك المهارات، بالإضافة إلى التمتع بصحة بدنية ونفسية جيدة.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المتقدمين بحضور برامج التدريب المسبق واجتياز المقابلات الشخصية التي ستُعقد حضوريًا، مع عدم السماح بالمشاركة عن بُعد أو تعديل مواعيد التقييم.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص، مع التأكيد على ضرورة قراءة الشروط جيدًا قبل التسجيل، مشيرة إلى أن لكل متقدم فرصة واحدة فقط، مع ضرورة التأكد من صحة البريد الإلكتروني المستخدم، حيث سيتم التواصل من خلاله خلال مراحل التقييم المختلفة.

وشددت الوزارة على أن اختيار الكوادر سيتم وفق معايير دقيقة لضمان انتقاء أفضل العناصر القادرة على الإسهام في تطوير هذا النموذج التعليمي المتميز.