للمعلمين.. بدء إجراءات الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

كتب : أحمد الجندي

12:38 ص 12/05/2026

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً رسمياً إلى مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عن مد فترة التقديم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

وأوضحت الأكاديمية أن الفترة الجديدة للتقديم أصبحت ممتدة حتى يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026، بدلًا من المواعيد السابقة التي كانت محددة خلال الفترة من 18 يناير 2026 وحتى 28 مايو 2026، وذلك مع الالتزام بنفس الشروط والضوابط الواردة في الخطابات السابقة الصادرة برقم (22) بتاريخ 6 يناير 2026، ورقم (37) بتاريخ 13 يناير 2026.

وشددت الأكاديمية على ضرورة تعميم الخطاب على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لكل مديرية، مع التوقيع بالعلم، ونشره عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، مؤكدة أن الأمر يُعد هامًا وعاجلًا ويجب التعامل معه تحت إشراف مباشر من القيادات التعليمية.

وأكدت الأكاديمية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على مصلحة المعلمين والأخصائيين المساعدين المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لاستكمال إجراءات التقديم في المواعيد الجديدة.

التربية والتعليم صلاحية المعلم الأكاديمية المهنية للمعلمين

