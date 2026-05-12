"سي إن إن": ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران

كتب : وكالات

04:02 ص 12/05/2026

ترامب أصبح غير صبور تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز

قالت "سي إن إن" نقلا عن مصادر، فجر اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية.

وأضافت الشبكة نقلا عن مصادرها، أن ترامب أصبح غير صبور تجاه استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأشارت أن الرد الأخير من إيران دفع إلى السؤال بشأن ما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي جاد.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، المقترح الذي قدمته إيران بـ"الغبي"، الذي لا يمكن القبول به، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران في غرفة الإنعاش.

أوضح ترامب في تصريحات للصحفيين، أن الرسالة الإيرانية لم تتضمن عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف: "لقد قضينا على قادة إيران، صفين من القادة إن المقترح الإيراني مقترح غبي لا يمكن أن يقبل به أحد حتى لو كان أوباما لن يقبل به ولا بايدن حتى، بالرغم من أنهم سبق أن قبلوا بأسوأ من ذلك".

وتابع: "لقد أحبطنا خطط إيران مرتين أحبطنا أسوأ اتفاق نووي مبرم مع إيران، والمرة الثانية من خلال القاذفات الجميلة التي ضربت مواقعهم النووية بشدة".

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في حالة إنعاش حسب وصفه، متحدثا عن وجود فرصة من 1% لبقاء الاتفاق على قيد الحياة، وفقا لسكاي نيوز.

