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مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي التيرم الثاني 2025

12:30 ص الجمعة 21 مارس 2025
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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وزارة التربية والتعليم امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي
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