موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من طلاب وطالبات وأولياء الأمور، عن موعد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024\2025.

وانتهت المناطق الأزهرية، خلال اليومين الماضيين من تسجيل استمارات الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية، استعدادا لبداية الامتحانات.

وطبقًا للخريطة الزمنية، التي اعتمدها الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية يوم الثلاثاء 27 مايو المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة بجميع المناطق.

وتعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الثلاثاء 19 أغسطس المقبل.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية يعكف الآن على وضع جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات، خلال أيام، بعد اعتمادها من الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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