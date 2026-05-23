طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الآثار السلبية المتكررة لقطع أو إضعاف خدمات الإنترنت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تمس المواطنين والطلاب وقطاعات العمل المختلفة، خاصة في القرى والمناطق النائية.

وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في التحول الرقمي وتوسيع خدمات الإنترنت، إلا أن لجوء بعض الجهات إلى تعطيل الخدمة أو إضعافها أثناء الامتحانات يثير حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، خصوصًا مع اعتماد آلاف الأسر والطلاب وأصحاب الأعمال على الإنترنت في الدراسة والعمل وإنجاز المصالح اليومية.

وكشف "حماد"، في بيان اليوم، أن الأزمة تبدو أكثر حدة داخل القرى البعيدة والمناطق الحدودية التي تعاني أصلًا من ضعف شبكات الاتصالات، حيث يؤدي أي خفض إضافي في الخدمة إلى عزل كامل للمواطنين رقميًا، بما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية والخدمات الإلكترونية والأنشطة الاقتصادية.

وتساءل: ما الأسباب الحقيقية لاستمرار قطع أو إضعاف الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة رغم التطور التكنولوجي الحالي؟ ولماذا يتم تحميل ملايين المواطنين تبعات مواجهة الغش الإلكتروني بدلًا من تطوير وسائل التأمين داخل اللجان؟.

كما تساءل عن خطة الحكومة، وعلى وجه الخصوص وزارة الاتصالات، لضمان استمرار الخدمة بكفاءة دون انقطاع أثناء الامتحانات، وما إذا كانت هناك بدائل تقنية حديثة تمنع الغش الإلكتروني دون التأثير على المواطنين وشبكات الاتصالات.

وطالب النائب عيد حماد، الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم انقطاع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة، بما يحقق العدالة الحقيقية بين الطلاب ويحافظ على مصالح المواطنين.