يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)

كتب : معتز عباس

01:24 ص 24/05/2026
    حفل زفاف نجل ادوارد
    بوسي شلبي وهاني سلامة
    بوسي شلبي ويسرا والهام شاهين ونبيلة عبيد وفيفي عبده وادوارد
    بوسي شلبي وهاني رمزي (2)
    بوسي شلبي وهاني رمزي
    بوسي شلبي في حفل زفاف نجل ادوارد
    بوسي شلبي ومي عمر وريم سامي
    بوسي شلبي وميرهان حسين وياسر جلال

احتفل ماركو نجل الفنان إدوارد بحفل زفافه الذي أُقيم بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضورًا واسعًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في أجواء مميزة جمعت بين البهجة والاحتفال.

حضور نجوم الفن حفل زفاف نجل إدوارد

وحرص نجوم الفن على مشاركة العروسين فرحتهما، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين تداولوا لقطات من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من أبرز الحضور الفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقي، والفنان ياسر جلال، والفنان أحمد زاهر، إلى جانب عماد زيادة، وإيهاب فهمي وزوجته، وعصام السقا، وحمادة هلال، والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذين حرصوا على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية معهما.

بوسي شلبي تشارك العروسين فرحتهما

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف، ظهرت خلالها برفقة العروسين وعدد من نجوم الفن المشاركين في الاحتفال.

