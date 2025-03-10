وزير التعليم يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي تعد إحدى المحطات الخالدة في تاريخ مصر، حيث سطرت القوات المسلحة المصرية ملحمة بطولية بدماء وتضحيات رجالها الأوفياء، لتعكس إرادة شعب لا ينكسر.

وأعرب الوزير، عن تقديره واعتزازه بشهداء وأبطال القوات المسلحة، الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أمن الوطن واستقراره، متوجهًا بتحية إعزاز وإجلال إلى جنود مصر البواسل الذين قدموا أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة، وأن يديم على الوطن السلام والأمن والرخاء والاستقرار، مؤكدًا أن هذه الذكرى العظيمة ستظل نبراسًا للأجيال القادمة، تلهمهم حب الوطن والعمل من أجله بكل إخلاص وتفانٍ.

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