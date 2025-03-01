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ننشر النماذج الاسترشادية لمادة Biology للثانوية العامة 2025

06:00 ص السبت 01 مارس 2025
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كتب- أحمد الجندي:

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، حيث أتاحت النماذج الخاصة بمادة Biology عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط اضغط هنا

قناة "مدرستنا 3" تتيح حل النماذج الاسترشادية

وأعلنت الوزارة أيضًا عن توفير حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يتم تخصيص يوم لكل مادة ويتم عرض الحلقات في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًا، مع إعادة عرضها في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، كما يمكن متابعة القناة عبر تردد النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الوزارة لدعم طلاب الثانوية العامة وتوفير الأدوات اللازمة لهم للاستعداد الجيد للامتحانات النهائية.

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وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة مادة Biology النماذج الاسترشادية لمادة Biology
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ننشر النماذج الاسترشادية لمادة Biology للثانوية العامة 2025

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