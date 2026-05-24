تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة 2026، بالتزامن مع قرب إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإتاحة النتائج إلكترونيًا أمام الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام المقبلة.

بوابة التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتائج صفوف النقل 2026

من المقرر أن تشمل النتائج صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي، عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام الرقم القومي للطالب.

ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، من هنا.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

للحصول على النتيجة، يتم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي هنا

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

- اختيار المرحلة الدراسية "الابتدائية أو الإعدادية".

- تحديد الصف الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على "عرض النتيجة".

- تظهر نتيجة الطالب متضمنة التقديرات في جميع المواد الدراسية.

وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم توزيع درجات أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، حيث خُصص 40 درجة لأعمال السنة موزعة على تقييمات الشهرين، وكراسات الواجب والنشاط، والتقييمات الأسبوعية، والمهام الأدائية، والمواظبة والسلوك، بينما خُصصت 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي، ليصبح إجمالي درجات المادة 100 درجة.