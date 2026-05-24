بوابة التعليم الأساسي.. رابط الاستعلام عن نتائج صفوف النقل 2026

كتب : أحمد الجندي

02:11 م 24/05/2026

صفوف النقل

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة 2026، بالتزامن مع قرب إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإتاحة النتائج إلكترونيًا أمام الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام المقبلة.

من المقرر أن تشمل النتائج صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي، عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام الرقم القومي للطالب.

ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، من هنا.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

للحصول على النتيجة، يتم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي هنا

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

- اختيار المرحلة الدراسية "الابتدائية أو الإعدادية".

- تحديد الصف الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على "عرض النتيجة".

- تظهر نتيجة الطالب متضمنة التقديرات في جميع المواد الدراسية.

وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم توزيع درجات أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، حيث خُصص 40 درجة لأعمال السنة موزعة على تقييمات الشهرين، وكراسات الواجب والنشاط، والتقييمات الأسبوعية، والمهام الأدائية، والمواظبة والسلوك، بينما خُصصت 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي، ليصبح إجمالي درجات المادة 100 درجة.

