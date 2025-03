''تعليم القاهرة'' يحصد 10 مراكز متقدمة في معرض العلوم والهندسة ISEF 2025

كتب- أحمد الجندي:

حققت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، 10 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في معرض العلوم والهندسة (ISEF 2025)، الذي أقيم بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر.

وهنأت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الطلاب الفائزين، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس جهود تأهيل الطلاب للمنافسة محليًا وعالميًا، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة مشيرة إلي أن الاستثمار في تفوق الطلاب هو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري، فهم قادة الغد وصنّاع المستقبل.

وأعربت مدير تعليم القاهرة عن خالص تقديرها للمعلمين والمشرفين على جهودهم الكبيرة في دعم الطلاب، متمنية لهم مزيدًا من النجاح والتميز.

نتائج طلاب تعليم القاهرة في ISEF 2025

- المركز الأول – العلوم السلوكية والاجتماعية

الطالبة: مريم محمد فتحي

المشروع: AutismIFY: Enhancing Social-Emotional Skills in Egyptian autistic Preschoolers Through an Augmented Reality and ABA based serious Game

• المركز الأول – علوم الأرض والبيئة

الطالبتان: يمنى أحمد محمد، آية أحمد عبدالتواب

المشروع: Self-healing Bio cement

• المركز الأول – أنظمة البرمجيات

الطالبتان: ماري عماد حشمت، جسكا باسم عدلي

المشروع: Virapox

• المركز الثاني – العلوم الطبية والصحية

الطالبان: حمدي جمال حمدي، يوسف يحيى زكريا

المشروع: Using MAD2 protein to Halt the Progression of (TNBC) cells and studying The Chemical Structure of Healthy and Mutated DNA to induce repair mechanisms After Further Studies

• المركز الثاني – أنظمة البرمجيات

الطالب: آدم عبده محمد

المشروع: FaceMouse: Enhancing Computer Accessibility for People with Disabilities

• المركز الثالث – أنظمة البرمجيات

الطالبتان: نيرفانا سيمون بليغ، مريم محمد إبراهيم

المشروع: Derm AI: Superficial skin diseases diagnosing using deep learning, CNN

ISEF.. بوابة التأهل للمنافسات الدولية

يُعد معرض ISEF من أقوى المسابقات العالمية في مجال العلوم والهندسة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يهدف إلى تطوير مهارات البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات علمية وفق منهجية دقيقة. كما يؤهل الفائزين للمشاركة في المسابقات الدولية، مما يعزز دور مصر في نشر ثقافة البحث والابتكار عالميًا.

