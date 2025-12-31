أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قطاع التعليم الفني يشهد إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إعادة تعريف مخرجات الخريج التقني بما يتماشى مع المعايير الدولية ويخدم احتياجات سوق العمل محليًا وعالميًا.

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة أن هذا التحول يأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على الإصلاح التشريعي، تعزيز التدويل والشراكات الدولية، والتوسع في الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني المصري.

أشارت الوزارة إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أحدثت نقلة غير مسبوقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث شملت تعديل 16 مادة قانونية لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، وجرى بموجب هذه التعديلات إلغاء مسمى "الدبلوم الفني" رسميًا واستبداله بـ"البكالوريا التكنولوجية المصرية" ابتداءً من العام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع مكانة الشهادة الفنية وتعزيز قيمتها التعليمية والمهنية.

أضافت الوزارة أنه تم إعادة هيكلة المدارس الفنية بحيث تم استبدال نظام السنوات الثلاث بنظام "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، كما تحول نظام السنوات الخمس إلى "التعليم التكنولوجي المتقدم"، لتوفير مرونة أكبر في المسارات التعليمية.

وفي هذا السياق، جرى تفعيل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد "إتقان" لضمان التزام مؤسسات التعليم الفني بالمعايير الدولية، وتعزيز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في مخرجات التعليم الفني.

