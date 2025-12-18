نظمت المديرية فعاليات ثقافية وتعليمية احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، لتأكيد مكانة اللغة العربية ودورها المحوري في ترسيخ الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي لدى الطلاب، تحت رعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء الحضارة ومرآة التاريخ وركيزة أساسية في تشكيل وجدان الأمة. مشددة على أن الأمم تحيا بإحياء تراثها، وأن مستقبلها مرتبط بالحفاظ على لغتها وثقافتها.

وأشارت مديرة المديرية إلى حرص تعليم القاهرة على دعم الأنشطة اللغوية والثقافية داخل المدارس، وتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة والتعبير، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الاعتزاز باللغة العربية لدى النشء.

شهدت الفعاليات عروضًا شعرية وفنية وأنشطة تعبيرية، تعكس وعي الطلاب بجمال اللغة العربية وقدرتها على التعبير والإبداع، مؤكدين اهتمام المديرية بتنمية شخصية الطلاب المتكاملة من خلال الأنشطة الهادفة والمحفزة.

