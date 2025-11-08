موعد صرف حافز التدريس الجدد للمعلمين 2025 -(تفاصيل)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء صرف حافز شهري قيمته 1000 جنيه للمعلمين خلال الشهر الجاري، على أن يستمر صرفه حتى يونيو 2026، موعد نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن صرف الحافز سيتم للمرة الأولى هذا الشهر، مشيرة إلى أن معلمي رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي سيحصلون على حافز تطوير المعلمين بقيمة تصل إلى 1800 جنيه شهريًا، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ خطط التطوير بالمناهج التعليمية الجديدة.

وفيما يتعلق بشكاوى بعض المعلمين من تأخر صرف حافز التطوير في عدد من الإدارات التعليمية، أكدت الوزارة أنها أصدرت تعليمات عاجلة إلى المديريات والإدارات التعليمية بسرعة صرف كافة المستحقات المتأخرة، إلى جانب مستحقات المعلمين بالحصة الذين تم الاستعانة بهم لسد العجز في المدارس.

