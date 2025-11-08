إعلان

موعد صرف حافز التدريس الجدد للمعلمين 2025 -(تفاصيل)

كتب : أحمد الجندي

01:24 ص 08/11/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء صرف حافز شهري قيمته 1000 جنيه للمعلمين خلال الشهر الجاري، على أن يستمر صرفه حتى يونيو 2026، موعد نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن صرف الحافز سيتم للمرة الأولى هذا الشهر، مشيرة إلى أن معلمي رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي سيحصلون على حافز تطوير المعلمين بقيمة تصل إلى 1800 جنيه شهريًا، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ خطط التطوير بالمناهج التعليمية الجديدة.

وفيما يتعلق بشكاوى بعض المعلمين من تأخر صرف حافز التطوير في عدد من الإدارات التعليمية، أكدت الوزارة أنها أصدرت تعليمات عاجلة إلى المديريات والإدارات التعليمية بسرعة صرف كافة المستحقات المتأخرة، إلى جانب مستحقات المعلمين بالحصة الذين تم الاستعانة بهم لسد العجز في المدارس.

اقرأ أيضاً:

التعليم تحدد ضوابط صرف الحصص الزائدة للمعلمين.. 6 حصص أسبوعيًا بحد أقصى

الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير يلقي محاضرة بجامعة القاهرة الثلاثاء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم المعلمين حافز تطوير المعلمين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026