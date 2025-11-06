إعلان

التعليم تحدد ضوابط صرف الحصص الزائدة للمعلمين.. 6 حصص أسبوعيًا بحد أقصى

كتب : أحمد الجندي

01:05 م 06/11/2025

وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القواعد المنظمة لصرف مقابل الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلمين المعينين، موضحة أن الحد الأقصى لما يُصرف شهريًا هو 6 حصص أسبوعيًا، أي ما يعادل 24 حصة في الشهر، وذلك بما يتوافق مع الأنصبة القانونية المعتمدة لكل مرحلة دراسية.


المراحل التعليمية المستحقة للصرف

وبحسب الخطاب الموجه إلى المديريات التعليمية، تشمل المراحل المستفيدة من صرف الحصص الزائدة كلًا من:

المرحلة الابتدائية

المرحلة الإعدادية

المرحلة الثانوية


وأكدت الوزارة على أن الإدارات التعليمية ملتزمة بتطبيق هذه القواعد بشكل دقيق لضمان الشفافية وحسن توزيع الأعباء التدريسية.

المواد المشمولة في القرار

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن المواد المستحقة لصرف الحصص الزائدة تضم مجموعة من التخصصات الأساسية، وهي: اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، ورياض الأطفال، بالإضافة إلى مواد العلوم (الكيمياء، والفيزياء، والأحياء) في المرحلة الثانوية، ومواد الدراسات الاجتماعية (الجغرافيا والتاريخ) في المرحلة الثانوية، فضلًا عن تخصصات التعليم الفني المختلفة.

وزارة التربية والتعليم ضوابط صرف الحصص 6 حصص

