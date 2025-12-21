إعلان

مصدر بالتعليم يكشف لمصراوي تفاصيل واقعة الاعتداء على طالب بأكتوبر

كتب- أحمد الجندي:

09:32 م 21/12/2025

حبس عاطل أشعل النيران في سيارة بحدائق القبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن واقعة تعدي عدد من الطلاب على زميلهم داخل إحدى المدارس بمدينة السادس من أكتوبر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الواقعة المتداولة لم تحدث داخل المدرسة من الأساس، موضحًا أن المدرسة لم تشهد أي أحداث عنف أو تعدٍ بين الطلاب.

وأوضح المصدر، لـ"مصراوي"، أنه تم فحص الشكوى المقدمة من ولي أمر الطالب المعتدى عليه بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي أثبتت أن الواقعة وقعت خارج نطاق المدرسة تمامًا.

وأشار إلى أنه عقب تحرير ولي الأمر محضرًا رسميًا، تبين من خلال التحريات أن الواقعة حدثت داخل منزل الطالب المتهم بالاعتداء، وليس داخل المدرسة كما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس عاطل حدائق القبة حرق سيارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026