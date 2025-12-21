مصدر بالتعليم يكشف لمصراوي تفاصيل واقعة الاعتداء على طالب بأكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن واقعة تعدي عدد من الطلاب على زميلهم داخل إحدى المدارس بمدينة السادس من أكتوبر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الواقعة المتداولة لم تحدث داخل المدرسة من الأساس، موضحًا أن المدرسة لم تشهد أي أحداث عنف أو تعدٍ بين الطلاب.

وأوضح المصدر، لـ"مصراوي"، أنه تم فحص الشكوى المقدمة من ولي أمر الطالب المعتدى عليه بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي أثبتت أن الواقعة وقعت خارج نطاق المدرسة تمامًا.

وأشار إلى أنه عقب تحرير ولي الأمر محضرًا رسميًا، تبين من خلال التحريات أن الواقعة حدثت داخل منزل الطالب المتهم بالاعتداء، وليس داخل المدرسة كما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضاً:

5 درجات انخفاضًا بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس أول أيام الشتاء

قبة ضخمة وقاعة تتسع لألف نائب.. أبرز المعلومات عن مبني البرلمان بالعاصمة الإدارية