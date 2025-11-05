إعلان

التعليم تنفي مراجعة التقييمات من قبل 3 معلمين وتؤكد: الآليات كما هي دون تغيير

كتب : أحمد الجندي

09:52 م 05/11/2025

شادي عبدالله زلطه

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والمستشار الإعلامي للوزارة، ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مراجعة التقييمات من قبل ثلاثة معلمين.

وأكد "زلطة" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الآليات المتبعة في التقييمات داخل المدارس لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.

