نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والمستشار الإعلامي للوزارة، ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مراجعة التقييمات من قبل ثلاثة معلمين.

وأكد "زلطة" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الآليات المتبعة في التقييمات داخل المدارس لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تمد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" حتى نهاية ديسمبر 2026.. تفاصيل

أسعار شقق الإسكان التعاوني والحجز أول ديسمبر

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات "المجتمعات العمرانية"