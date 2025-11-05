اطلعت على دفاتر الدرجات.. جولة لمدير تعليم القاهرة بمدارس التبين

تفقدت الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، عدد من مدارس إدارة التبين التعليمية لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية .

شملت الجولة مدارس الطلائع الابتدائية، والحديد والصلب الثانوية بنين، والحديد والصلب الثانوية بنات، حيث كان في استقبالها الدكتور أحمد المهني مدير عام الإدارة، وعدد من مديري المدارس والمعلمين.

واستهلت مدير المديرية جولتها بزيارة مدرسة الطلائع الابتدائية، وحرصت على متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، كما اطمأنت على انتظام كراسات الحصة والتقييمات الأسبوعية، موجهة بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وحصر الغياب يوميًا، مع الالتزام التام بالحضور والانضباط.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل خلال جولتها أهمية تفعيل الإشراف العام اليومي بدقة، حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب داخل المدارس، مع المتابعة المستمرة لأداء المعلمين داخل الفصول لضمان جودة العملية التعليمية.

وخلال تفقدها مدرسة الحديد والصلب الثانوية بنات، اطلعت على دفاتر الدرجات وسير العملية التعليمية، مؤكدة على أهمية متابعة تسجيل الحضور والغياب يوميًا حتى يحصل كل طالب على حقه التعليمي الكامل، مشددة على ضرورة دخول جميع الطلاب إلى المنصة التعليمية بعد التأكد من استلام الأكواد الخاصة بهم.

وتفقدت مدير تعليم القاهرة مدرسة الحديد والصلب الثانوية بنين، حيث اطمأنت على انتظام الدراسة، مؤكدة على أهمية الانضباط ورصد الغياب أولًا بأول، مع إبلاغ أولياء الأمور بشكل دوري، كما وجهت مسئول التطوير التكنولوجي بمتابعة دخول جميع الطلاب على المنصة التعليمية لضمان تفعيل العملية الرقمية داخل المدارس.

