"التعليم" تحدد ضوابط تكليف خريجي مبادرة 1000 معلم بوظائف مديري مدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، ضمن جهودها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، واستكمالًا للمبادرة الرئاسية "إعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس"، التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات التربوية المؤهلة، بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم وتذليل العقبات الإدارية في إدارة العملية التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج المبادرة أسفرت عن تخريج الدفعة الأولى من المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، والذين تم تكليفهم سابقًا بموجب الكتاب الدوري رقم (38) بتاريخ 15/10/2020، واستكمالًا للتكليف وفق الكتابين الدوريين رقم (7) بتاريخ 14/11/2020 ورقم (18) بتاريخ 17/10/2020.

وأوضحت الوزارة أن المعلمين المشار إليهم سيتم تكليفهم بوظيفة "مدير مدرسة" لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا، استنادًا إلى تقييم شامل لأداء المكلف تُعده الإدارة المركزية لشئون المعلمين، اعتمادًا على تقارير تقييم الأداء السنوية التي تُعدها الإدارات التعليمية المختصة، وتعتمدها المديرية التعليمية.

ويتم تكليف المعلم بإدارة مدرسة تتبع نفس المرحلة التعليمية التي يعمل بها، ويلتزم بأداء مهام التكليف طوال المدة المحددة، مع عدم جواز الاعتذار أو إنهاء التكليف قبل انقضائها إلا بموافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.

وأكدت الوزارة أن أي إخلال بهذا الالتزام يعرض المعلم للمساءلة التأديبية وفقًا لأحكام القانون، مع أحقية الوزارة في مطالبة المكلف بتحمل التكاليف المالية التي تكبدتها لإعداده لشغل هذه الوظيفة القيادية.

كما يُسمح بتجديد التكليف لمدد إضافية بعد انقضاء السنوات الخمس بقرار من السلطة المختصة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة واستمرار تميز الأداء.

شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، اعتبارًا من تاريخ صدوره، ومتابعة التنفيذ بكل دقة ومرونة، ضمانًا لتحقيق الصالح العام وضمان استثمار الموارد البشرية المؤهلة بالشكل الأمثل.

