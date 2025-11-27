إعلان

الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية قرض بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

كتب : أحمد الجندي

01:11 م 27/11/2025

الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (أ) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو.

وجاء نص القرار كالتالي :

