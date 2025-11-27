نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (أ) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو.

وجاء نص القرار كالتالي :

