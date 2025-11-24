أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بمنع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع الساعة في جميع المدارس الخاصة والدولية؛ بهدف ضمان تنظيم دخول الطلاب والرقابة التامة على وجودهم داخل المدرسة.

وشدد الوزير على منع مغادرة مدير المدرسة قبل مغادرة آخر طالب، وكذلك حظر وجود أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة، سواء داخل الفصول أو بواسطة المشرفة أثناء وجود الطلاب في أوتوبيس المدرسة؛ لضمان سلامتهم طوال اليوم الدراسي.

وشمل القرار منع وجود أي أفراد صيانة داخل المدرسة خلال ساعات اليوم الدراسي، على أن يسمح لهم بالدخول فقط بعد الساعة الخامسة مساءً أو في أيام العطلات الرسمية. وتم منع وجود أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.

وأصدر الوزير تعليمات صارمة بعدم تحرك أي أوتوبيس، سواء أكان تابعًا للمدرسة أو لشركة خاصة، إلا بوجود مشرفة معتمدة من المدرسة، ويتم اعتماد عقدها رسميًّا في الإدارة التعليمية؛ لضمان سلامة الطلاب ومتابعة تنقلاتهم بشكل دقيق.

