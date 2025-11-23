محمد فايز: لا تهاون في متابعة التحصيل وتنفيذ تعليمات الوزارة

شهدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، تحركات ميدانية مكثفة تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وبدعم من الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، و المحافظ المهندس عادل النجار، للوقوف على جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية.

وفي هذا الإطار، أجرى محمد فايز، وكيل المديرية، جولة تفقدية صباح اليوم بعدد من مدارس إدارة كرداسة التعليمية، شملت مدرسة أبو رواش الثانوية، ومدرسة الإيمان للتعليم الأساسي، ومدرسة أبو رواش للتعليم الأساسي.

وخلال جولته داخل الفصول ومختلف المرافق التعليمية، شدد فايز على ضرورة الالتزام الكامل بمتابعة الطلاب ورفع مستوى التحصيل الدراسي، مع تفعيل الإشراف اليومي وتعزيز الانضباط داخل المدارس دون تهاون.

كما أكد أهمية متابعة دفاتر التحضير وكراسات الطلاب بشكل مستمر، وتنفيذ تعليمات الوزارة والمديرية المتعلقة بالتقييمات الشهرية وتنظيم اليوم الدراسي.

وأثنى وكيل المديرية على الجهود المبذولة في عدد من المدارس، مع توجيهاته بسرعة معالجة أوجه القصور في المدارس التي تحتاج إلى دعم إضافي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة للطلاب.

