نفت مدارس نيفرتارى الدولية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة طلاب مدرسة سيدرز الدولية، مؤكدة على أن مدرسة سيدرز الدولية ليست تابعة لمجموعة مدارس نيفرتارى الدولية.



وأوضحت، إدارة المدارس أن مجموعة مدارس نيفرتارى الدولية ليس لها أي صلة أو علاقة من قريب أو بعيد بإدارة أو مشاركة مدرسة سيدرز الدولية، وأن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومغلوطة تمامًا.



كما شددت الإدارة على أن المنشورات المتداولة عبارة عن صور مفبركة ولا أساس لها من الصحة، وأن المجموعة لا تملك أي فروع أخرى سوى فرع مدرسة نيفرتارى الدولية بمدينة 6 أكتوبر فقط.

وأكدت إدارة الشؤون القانونية بمدارس نيفرتارى الدولية أن البيان يأتي للعلم والإفادة.

