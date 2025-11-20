إعلان

نتيجة الاختبار الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد لغة عربية 2025

كتب : أحمد الجندي

02:31 م 20/11/2025

وزارة التربية والتعليم

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر إمكانية الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الخاص بالمتقدمين لوظيفة معلم مساعد لغة عربية ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن لجميع المتقدمين معرفة نتائجهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg.

وأوضح الجهاز أن التظلمات على نتائج الامتحان متاحة ابتداءً من أمس يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، ولمدة أسبوعين، ليتسنى للمتقدمين مراجعة نتائجهم والاعتراض على أي خطأ محتمل.

كما تم فتح باب ترتيب الرغبات حتى يوم 2 يناير 2026، بهدف منح المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم ضمن الناجحين تجاوز العدد المطلوب في محافظتهم، فرصة للتأهل للمرحلة التالية في محافظات أخرى لم تُستكمل بها الوظائف الشاغرة.

وأشار الجهاز إلى أن المتقدمين لهم الحق في اختيار محافظة من بين المحافظات المتاحة لشغل وظيفة، على أن يقوموا بترتيب المحافظات وفق أولوياتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الاختبار الإلكتروني مسابقة معلم مساعد لغة عربية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026