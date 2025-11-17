جولة مفاجئة لوزير التعليم في 8 مدارس بكفر الشيخ

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لـ8 مدارس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك للوقوف على مستوى الانضباط، ومتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس، في جولة ميدانية جديدة.

رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف، الجولة بزيارة مدرسة "قلين المتميزة الرسمية للغات" التابعة لإدارة قلين التعليمية، والتي تضم 1253 طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة شرح المعلمين للدروس داخل الفصول.

كما أجرى الوزير حوارًا مع المعلمين حول أساليب التدريس المُتبعة في ضوء المناهج المطوّرة، وتابع نسب الحضور والغياب للطلاب، وكتيبات التقييمات.

وتفقد الوزير أيضًا غرف الأنشطة، والمعامل، والمكتبات، واطلع على مستوى تجهيزاتها ومدى استخدامها بشكل فعّال لخدمة العملية التعليمية.

ثم توجه الوزير لمدرسة "الشهيد السيد عبد العزيز علوان الثانوية بنات" التابعة لإدارة قلين التعليمية والتي تضم 1600 طالبة.

وخلال الزيارة، أجرى الوزير حوارًا مع عدد من طالبات الصف الأول الثانوي، حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مشاركتهن الفاعلة في دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قدراتهن.

وأكد الوزير، أن لديهن فرصة للحصول على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية في حال اجتيازهم لاختبار "توفاس"، وأن هذه الشهادة تتيح للطلاب فرص عمل مستقبلية متعددة.

وشدد الوزير، خلال حديثه مع الطالبات، على حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم لهن خلال فترة دراستهن على المنصة، داعيًا إياهن إلى الالتزام والمتابعة المستمرة لتحقيق أقصى استفادة من دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المنصة فرصة حقيقية للتميّز.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة "الشهيد أحمد هلال الإعدادية بنين" والتي تضم 555 طالبًا، حيث تابع مستوى الطلاب الدراسي ومدى الالتزام بالواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية وفهمهم للمناهج الدراسية، وفي ختام جولته أشاد بجهود مدير المدرسة وحسن سير العملية التعليمية.

وعقب ذلك، زار الوزير محمد عبد اللطيف، مدرسة "الشهيد المقدم أحمد صلاح الدين مالك الثانوية بنين" بإدارة قلين التعليمية والتي تضم 892 طالبًا، حيث حرص على التحاور مع الطلاب حول نظام شهادة البكالوريا وما تقدمه من فرص امتحانية متعددة مقارنة بالفرصة الامتحانية الواحدة في نظام الثانوية العامة.

كما ناقش الوزير الطلاب في مختلف المواد الدراسية ومن بينها مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مطالبًا إياهم بتحقيق الاستفادة القصوى من منصة "كيريو" اليابانية لتنمية مهاراتهم، موضحًا أن دمج هذا المحتوى في منظومة التعليم المصري يفتح آفاقًا جديدة للتعلم القائم على المهارات وبناء الشخصية.

وتحاور الوزير مع عدد من أعضاء وحدة دعم وقياس الجودة، خلال تواجدهم بالمدرسة، حول أهداف الإدارة ومهام عملهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم.

وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب، وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين، مشددًا على أن المدرسة يجب أن تكون بيئة محفِّزة على التعلم والإنتاج وليس مجرد مكان لتلقي الدروس.

وتوجه الوزير، عقب ذلك، في زيارة لعدد من مدارس إدارة دسوق التعليمية، حيث تفقد مدرسة "ابن هارون الابتدائية"، والتي تضم 821 طالبًا وطالبة وتابع مستوى الطلاب والطالبات في القرائية، موجهًا المعلمين بالاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب منذ الصفوف الأولى، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء شخصيتهم وتطوير قدراتهم، كما شدد على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.

ثم توجه الوزير، عقب ذلك، إلى مدرسة "عثمان القرضاوي الإعدادية بنين" والتي تضم 772 طالبًا، حيث حرص على مناقشة الطلاب والمعلمين حول المناهج المطورة وقدرتهم على استيعاب المواد الدراسية، كما تحاور مع عدد من المعلمات حول التقييمات الأسبوعية، وتابع كراسات الطلاب في مادة اللغة العربية ضمن برنامج تنمية مهارات القراءة لطلاب الصفوف العليا.

وتضمنت جولة الوزير، زيارة مدرسة "سنهور المدينة الإعدادية بنات" والتي تضم 777 طالبة، حيث اطمأن على مستوى الطالبات في الدراسة، مشيدًا بمستواهن، وبحسن أداء مديرة المدرسة، كما وجه بمواصلة الاهتمام بأعمال الصيانة، والحفاظ على نظافة جدران المدرسة.

واختتم الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الشهيد ملازم علي سعد ذهني الثانوية المشتركة" والتي تضم 827 طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده على محاورته للطلاب حول طموحاتهم العلمية المستقبلية ومدى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وأهمية دراستهم لمادة البرمجة عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تهدف لإعداد جيل قادر على الإبداع وصانع للتكنولوجيا وليس مستخدما لها فقط.

