الداخلية تشن حملات مرورية مكثفة وتسحب 576 رخصة وتضبط 820 مخالفة دراجات

كتب : علاء عمران

12:15 م 21/02/2026 تعديل في 12:16 م

حملات مرورية-ارشيفية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مرورية موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن نتائج ملموسة في ضبط المخالفات وحماية السلامة على الطرق.

وأظهرت الحملات سحب 576 رخصة لمركبات لم تركب الملصق الإلكترونى، مع استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، حتى الساعة الخامسة مساءً.

سحب 576 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

كما تم ضبط 820 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالحارات المرورية لتفادي الحوادث والمسائلة القانونية.

وتم رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرور وشرطة المرافق، ضمن الحملات المستمرة لرصد المخالفات وإزالة العوائق.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

وزارة الداخلية حملات مرورية أجهزة الأمن عدم تركيب الملصق الإلكترونى

أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
رياضة عربية وعالمية

بينهم محمد صلاح.. 37 لاعبا جديدا يتنافسون في قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ
دراما و تليفزيون

أول تعليق من سمية الخشاب على اعتذار غادة عبدالرازق
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
أخبار و تقارير

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟

