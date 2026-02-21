الداخلية تشن حملات مرورية مكثفة وتسحب 576 رخصة وتضبط 820 مخالفة دراجات

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مرورية موسعة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن نتائج ملموسة في ضبط المخالفات وحماية السلامة على الطرق.

وأظهرت الحملات سحب 576 رخصة لمركبات لم تركب الملصق الإلكترونى، مع استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر، حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما تم ضبط 820 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالحارات المرورية لتفادي الحوادث والمسائلة القانونية.

وتم رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرور وشرطة المرافق، ضمن الحملات المستمرة لرصد المخالفات وإزالة العوائق.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

