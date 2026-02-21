المرور يضبط أكثر من 96 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

وجهت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 96,540 مخالفة مرورية متنوعة.

وتضمنت أبرز المخالفات: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,015 سائقًا، تبين إيجابية 30 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

أبرز المخالفات: تجاوز السرعة، استخدام الهاتف، والانتظار العشوائي

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 528 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، والأمن والمتانة. كما جرى فحص 93 سائقًا، ثبت تعاطي 3 منهم للمواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 20 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

