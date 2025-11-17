جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي للمدارس الرسمية، الرسمية لغات، والخاصة (عربي ولغات) للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وأوضحت المديرية، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي ستبدأ يوم الخميس 27 نوفمبر وتنتهي الأربعاء 3 ديسمبر وهو كالتالي:

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥: امتحان مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

الأحد ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

الاثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥: امتحان مادتي الرياضيات والتربية الدينية.

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥: امتحان مادتي العلوم العلوم واللغة الأجنبية الأولى.

