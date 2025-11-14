لينك التسجيل لامتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 - تفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التسجيل لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام 2026، حيث أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الوصول مباشرة إلى رابط التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة: اضغط هنا

حددت الوزارة أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول سيكون يوم 10 يناير 2026، بينما ستُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026، وذلك وفقاً للخطط الزمنية التي وضعتها الوزارة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لبرنامج "أبناؤنا في الخارج" ستبدأ يوم السبت 11 يوليو 2026، وفقًا للجداول التي تصدرها إدارة أبناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات.

