إلكترونيًا.. موعد امتحانات المصريين في الخارج 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين المقيمين في الخارج للعام الدراسي 2025/2026، موضحة أن الامتحانات ستبدأ في 10 يناير 2026.

كما حددت الوزارة موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ليكون في 16 مايو 2026، على أن تُعقد الامتحانات وفق الآلية الإلكترونية التي تطبقها الوزارة للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات أبناؤنا في الخارج تُعقد إلكترونيًا بنظام الفصلين الدراسيين، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة على موقع الوزارة، والتي تتيح للطلاب أداء الامتحانات في بيئة رقمية مؤمنة وسهلة الاستخدام، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المصريين بالخارج.

وأضافت الوزارة، أن الطلاب المتقدمين لامتحانات المصريين في الخارج يُعفون من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن نتائج تقييم الطلاب في جميع المواد الدراسية ستُعرض بصيغة "اجتاز/ لم يجتز"، وفقًا لآلية تقييم امتحانات المصريين بالخارج المعتمدة في الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2022.

