التعليم: نسب الحضور بالمدارس تجاوزت 87%

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة نجحت في معالجة ملف عجز المعلمين بالمدارس، خاصة في المواد الأساسية، مشيرًا إلى أنه لا توجد حاليًا أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من نقص في معلمي هذه المواد، بفضل الإجراءات الأخيرة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (إم بي سي مصر)، أوضح زلطة أن الوزارة اعتمدت في معالجة العجز على مجموعة من الحلول الفنية والإجرائية، منها تعيين معلمين جدد والاستعانة بـ معلمي الحصة، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى.

لفت متحدث التعليم إلى أن نسب الحضور في المدارس الحكومية قد تجاوزت 87% باستثناء الصف الثالث الثانوي، مؤكدًا أن هذه النسبة شهدت ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا مقارنة بالأعوام الماضية، التي كانت لا تتجاوز فيها نسب الحضور 15% في بعض الفترات.

وعزا زلطة هذا الانضباط والاستقرار الكامل للعملية التعليمية إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا، ومن أهمهاخفض الكثافات داخل الفصول و تطبيق لائحة الانضباط المدرسي الصارمة، واعتماد التقييمات الأسبوعية والشهرية، و توزيع درجات أعمال السنة وضمّها للمجموع الكلي للطلاب.

