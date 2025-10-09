إعلان

تحرك من "التعليم" بعد تداول فيديو لفصل خالٍ من الطلاب والمعلمين بمدرسة بالعباسية

كتب : أحمد الجندي

07:00 ص 09/10/2025

فيديو لفصل خالٍ من الطلاب والمعلمين بمدرسة بالعباس

تداول عدد من مستخدمي موقع «فيس بوك» مقطع فيديو زعم ناشروه أنه تم تصويره داخل مدرسة الدمرداش الرسمية لغات بمنطقة العباسية، وأظهر الفيديو وجود عدد محدود من الطالبات داخل أحد الفصول دون حضور معلمين أو سير الحصص الدراسية.

وفي أول رد، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع «مصراوي»، أنه تم التحرك على الفور عقب انتشار الفيديو، حيث تم التوجه إلى المدرسة بشكل عاجل برفقة مسؤولي الإدارة التعليمية والخدمات التربوية والأنشطة المختلفة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم التأكد ميدانيًا من انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، ووجود المعلمين في الفصول بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الدراسة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات أو غياب للمدرسين.

وأضاف أن الفيديو المتداول يعود إلى واقعة محدودة شهدت خلافًا بسيطًا بين بعض الطلاب، وتم احتواء الموقف بشكل فوري داخل المدرسة، مشيرًا إلى أن أصحاب الفيديو قاموا بحذفه بعد حل المشكلة نهائيًا.

بأمر السيسي: "التعليم" تعلن صرف حافز شهري بقيمة 1000 جنيه لـ 1.2 مليون معلم

