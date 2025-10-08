أصدرت مديريات التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى الإدارات التعليمية بشأن ضوابط استمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لبعض أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، وكتاب الإدارة المركزية لشئون المعلمين المؤرخ في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥، ومذكرة إدارة الموارد البشرية الصادرة في ١ أكتوبر ٢٠٢٥.

ونص القرار على استمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي اعتبارًا من ٩ سبتمبر حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ في عملهم حتى نهاية العام الدراسي، دون اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفهم خلال هذه الفترة.

كما أوضح القرار أنه بالنسبة للمعلمين الذين تم إخلاء طرفهم قبل صدور تعليمات الوزارة، يتم إعادتهم إلى العمل مرة أخرى، على أن تُحتسب الفترة من إخلاء الطرف حتى العودة للعمل فترة انقطاع بدون أجر، تطبيقًا لمبدأ "الأجر مقابل العمل".



