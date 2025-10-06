أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترات التدريب وحجز الاختبارات وسداد الرسوم الخاصة ببرامج الترقي والتسكين والمعلم المساعد وإعادة التعيين، لإتاحة الفرصة أمام جميع المستهدفين لاستكمال متطلبات الترقي والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين.

أكدت الأكاديمية، في خطاب رسمي وُجه إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أنه تقرر مد فترة التدريبات على منصة الوزارة الإلكترونية حتى يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، بالنسبة لجميع البرامج التدريبية المعتمدة وهي:

- برنامج إعادة التعيين.

- برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد.

- برنامج التسكين على الكادر.

- برنامج الترقي للعام الدراسي 2024-2025.

وأضافت الأكاديمية، أن جميع التدريبات متاحة عبر المنصة الإلكترونية للتدريب التابعة للوزارة من خلال الرابط: http://cpd.moe.gov.eg.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم مد فترة حجز موعد الاختبار وسداد الرسوم لجميع البرامج عبر موقع الأكاديمية: www.pat.edu.eg، حتى الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

أكدت أن الاختبارات بجميع فروع الأكاديمية على مستوى الجمهورية ستُعقد حتى يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، مشددة على ضرورة التزام المتدربين بالمواعيد الجديدة المعلنة.

تفاصيل كل برنامج تدريبي

- برنامج إعادة التعيين:

سيستمر التدريب عبر منصة الوزارة حتى 23 أكتوبر، مع إمكانية حجز موعد الاختبار ودفع الرسوم حتى 30 أكتوبر، على أن تُختتم الاختبارات يوم 6 نوفمبر المقبل.

- برنامج تطبيقات تربوية للمعلم المساعد:

تم مد فترة التدريب على المنصة حتى التاريخ ذاته، وكذلك مد فترة الحجز ودفع الرسوم والاختبارات وفق المواعيد الموحدة لجميع البرامج.

- برنامج التسكين على الكادر:

أعلنت الأكاديمية استمرار إتاحة التدريب حتى 23 أكتوبر، مع تمديد الحجز وسداد الرسوم حتى 30 أكتوبر، على أن تنتهي الاختبارات في 6 نوفمبر 2025.

- برنامج الترقي للعام الدراسي 2024-2025:

يشمل القرار أيضًا مد فترة التدريب على المنصة الإلكترونية حتى 23 أكتوبر، مع استمرار حجز موعد الاختبار ودفع الرسوم حتى 30 أكتوبر، وانتهاء الاختبارات يوم 6 نوفمبر المقبل.

- مد فترة تسليم ملفات إعادة التعيين حتى 4 ديسمبر:

وفيما يتعلق بإجراءات إعادة التعيين، أعلنت الأكاديمية مد فترة تسليم الملفات الخاصة بالمتقدمين المتقدمين لإعادة التعيين إلى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين حتى يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، حرصًا على تمكين جميع المعلمين من استيفاء المستندات المطلوبة دون ضغط زمني.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة التزام المديريات التعليمية والمعلمين بالمواعيد المحددة في الجدول الجديد، مؤكدة أن المدّ جاء استجابةً لطلبات ميدانية هدفت إلى تسهيل الإجراءات وضمان مشاركة جميع المستهدفين بالبرامج دون عوائق تقنية أو زمنية.