طلاب تعليم القاهرة يحتفلون بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

استهلت طلاب تعليم القاهرة أسبوعها الثالث بالاحتفال بالذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبرالمجيد، برعاية الدكتورة همت أبو كيله، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث رفع الطلاب أعلام مصر أثناء الاحتفال مرددين الأغانى الوطنية، وتحدثوا فى الإذاعة المدرسية عن دور القوات المسلحة فى حماية الوطن ورفعة أراضيه.

وقام الطلبة بعمل لافتات عن انتصارات أكتوبر المجيد معبرين عن فخورهم بنصر العزة والكرامة، وببطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر.

