أجرت الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة الوايلي التعليمية.

استهلت وكيل المديرية جولتها بزيارة مدرسة سبيل الخازندار الاعدادية بنين، حيث تابعت انتظام سير العملية التعليمية وتفاعل الطلاب داخل الفصول، كما تفقدت المعامل الدراسية واطلعت على سير الامتحانات الشهرية، مؤكدة ضرورة التأكد من وضوح الأسئلة ومطابقتها للمنهج الدراسي، وعدم وجود أي شكاوي فنية من الطلاب.

كما تابعت الدكتورة وفاء رضا أعمال الكشف المبكر عن فيروس “سي” داخل المدرسة بحضور الهيئة الطبية، مشددة على أهمية المبادرات الصحية في الاكتشاف والعلاج المبكر للمرض، لما لذلك من أثر في الوقاية وتقليل المضاعفات ومنع انتقال العدوى.

وفي إطار جولتها، تفقدت وكيل المديرية أيضًا مدرسة الشهيد عمرو عبد المنعم الثانوية، حيث اطمأنت على انتظام العملية التعليمية، وتسليم أجهزة التابلت للطلاب، وسير الامتحانات دون شكاوى تُذكر.

وأعربت عن تقديرها لإدارة المدرسة على جهودها في دعم الأنشطة الطلابية والريادة المدرسية، مما جعل المدرسة بيئة جاذبة ومحفزة للطلاب.

وخلال الزيارة، التقت وكيل المديرية المستشار العسكري، الذي أشاد بمستوى الطلاب والتزامهم وانضباطهم داخل المدرسة.

واختتمت الدكتورة وفاء رضا جولتها بتوجيه عدد من التوصيات، أبرزها:

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم.

الحفاظ على المظهر العام للطلاب.

تعزيز الأنشطة الرياضية والفنية لجذب الطلاب للمدرسة.

وأكدت أن رغم بُعد أماكن سكن عدد من الطلاب عن المدارس، فإن حرصهم على الحضور والمشاركة الفعّالة في الأنشطة يعكس روح الانتماء والاجتهاد لديهم.

