إعلان

بالصور.. بهجة في مدارس القاهرة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : أحمد الجندي

11:23 ص 30/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (9)
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (6)
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (5)
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (7)
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (3)
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (10)
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (1)
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (2)
  • عرض 10 صورة
    بهجة في مدارس القاهرة (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصد موقع مصراوي 10 صور لفعاليات الإذاعة المدرسية التي خُصصت اليوم للحديث عن افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمدرسة قصر الدوبارة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شهدت المدرسة أجواءً من الفرح والفخر الوطني، حيث عبّر الطلاب والمعلمون عن سعادتهم بافتتاح هذا الصرح الحضاري الذي يُعد من أبرز المشروعات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

وجاءت فقرات الإذاعة المدرسية متكاملة، تضمنت كلمات وشعرًا وطنياً وفقرة تعريفية عن المتحف الكبير وما يحتويه من كنوز أثرية نادرة.

شارك في الفعالية الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى جانب الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اللذين أشادا بتفاعل الطلاب وإبداعهم في تقديم الفقرات الإذاعية، مؤكدين أن هذه المشاركة تُجسد وعي الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على الهوية المصرية وتراثها العريق.

اقرأ أيضاً:


التعليم: تخصيص الإذاعة المدرسية الخميس المقبل لشرح قيمة المتحف الكبير

https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2025/10/28/2880588

آداب حلوان تستقبل الطلاب الوافدين البلغاريين: توفير كل ما يلزم من تعليمية ومعيشة


https://www.masrawy.com/news/education-universityeducation/details/2025/10/28/2880902


أحد أبطال أكتوبر: انتصار 73 سيظل الدافع الحقيقي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية
https://www.masrawy.com/news/education-universityeducation/details/2025/10/28/2880882/

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بهجة في مدارس القاهرة المتحف المصري الكبير فعاليات الإذاعة المدرسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026