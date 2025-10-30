بالصور.. بهجة في مدارس القاهرة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

رصد موقع مصراوي 10 صور لفعاليات الإذاعة المدرسية التي خُصصت اليوم للحديث عن افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بمدرسة قصر الدوبارة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شهدت المدرسة أجواءً من الفرح والفخر الوطني، حيث عبّر الطلاب والمعلمون عن سعادتهم بافتتاح هذا الصرح الحضاري الذي يُعد من أبرز المشروعات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

وجاءت فقرات الإذاعة المدرسية متكاملة، تضمنت كلمات وشعرًا وطنياً وفقرة تعريفية عن المتحف الكبير وما يحتويه من كنوز أثرية نادرة.

شارك في الفعالية الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى جانب الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اللذين أشادا بتفاعل الطلاب وإبداعهم في تقديم الفقرات الإذاعية، مؤكدين أن هذه المشاركة تُجسد وعي الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على الهوية المصرية وتراثها العريق.

