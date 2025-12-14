إعلان

ألمانيا: احتجاز 5 أشخاص خططوا لهجوم على سوق لعيد الميلاد

01:40 ص 14/12/2025

الشرطة الالمانية

أعلن الادعاء العام في ميونيخ، عن احتجاز خمسة رجال بتهمة التخطيط لهجوم على سوق لعيد الميلاد في جنوب ألمانيا.

وقال الادعاء العام، إن مذكرات توقيف رسمية صدرت بحق 4 من الرجال، فيما وُضع رجل 5 قيد الاحتجاز الوقائي للاشتباه في تخطيطه لمهاجمة سوق لعيد الميلاد في منطقة دينجولفينج بجنوب ولاية بافاريا.

ويشتبه الادعاء حاليا في وجود دافع متطرف وراء الهجوم، وفقا للعربية.

كانت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار قد نشرت تقريرا عن القضية في وقت سابق.

ويُعتقد أن عمليات الاعتقال جرت، الجمعة، قبل أن يُعرض الرجال على قاضي التحقيق.

