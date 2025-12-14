ترامب: احتجاز المشتبه به بإطلاق النار في جامعة براون



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه تم احتجاز المشتبه به بإطلاق النار في جامعة براون، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم إطلاعه بشكل كامل على ملابسات حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة براون في رود آيلاند، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل في مكان الحادث.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال": "لقد تم إطلاعي على إطلاق النار الذي وقع في جامعة براون في رود آيلاند".

وأضاف: "مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكان الحادث، والمشتبه به رهن الاحتجاز، بارك الله الضحايا وعائلاتهم".

وفي منشور أخر كتب ترامب: "تراجعت شرطة جامعة براون عن بيانها السابق والمشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون في ولاية رود آيلاند ليس قيد الاحتجاز".

وأفادت تقارير بسقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق النار الجماعي، كما بلغ عدد المصابين 20 شخصا، وفرق الإنقاذ من كل بلدة تقريبا في رود آيلاند توجهت لمكان الحادث.

وأعلنت جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، في وقت سابق، عن وجود مسلح بالقرب من حرمها الجامعي، فيما أفاد مسؤولون بأن أحد المشتبه بهم رهن الاحتجاز.

وذكرت قناة "سي بي إس نيوز"، أن الشرطة استجابت لحالة مطلق النار النشط السبت في جامعة براون بالقرب من مبنى هندسي في حرم بروفيدانس الجامعي.

وتم الإبلاغ عن الحادث بالقرب من مبنى باروس وهولي، وهو مبنى يضم قسم كلية الهندسة والفيزياء.